FOX annule Pivoting et Our Kind of People

le 18/05/2022

FOX a annulé deux de ses séries lancées la saison dernière, Our Kind of People et Pivoting, qui n'auront eu droit qu'à une saison chacune.

Our Kind of People a pris fin avec un cliffhanger, mais les fans du soap sexy ne connaitront jamais le destin de Leah, puisque la chaîne a annulé la série, qui n'a réuni en moyenne que 2.1 téléspectateurs par épisode, avec un taux de 0.5. Elle est cinquième des six drames diffusés par la chaîne cette saison, ne battant que The Big Leap, qui avait déjà été annulée.





La comédie Pivoting , qui suivait trois femmes impulsives dont les vies étaient bouleversées par la mort de l'une de leurs amies proches, n'a réuni en moyenne que 2 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.4. De tous les divertissements de FOX, elle n'a dépassé que Dirty Dancing, The Great North et Bob's Burger.