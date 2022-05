ABC commande Alaska, The Rookie: Feds et Not Dead Yet

News Séries

Not Dead Yet - 2022 - ABC

ABC a commandé trois nouvelles séries pour sa saison 2022/2023; Alaska, The Rookie: Feds et Not Dead Yet.

La chaîne a commandé un spin-off pour The Rookie, une comédie menée par Gina Rodriguez, et un drame mené par Hilary Swank:



The Rookie: Feds

Genre : Drame

Synopsis : On suit la vie de Simone Clark, la nouvelle recrue la plus âgée du FBI. Le backdoor pilot a déjà été diffusé en tant qu'épisode de la série mère.

Casting : Niecy Nash, Frankie Faison, Felix Solis

Equipe :



Not Dead Yet

Genre : Comédie

Synopsis : Une jeune femme ruinée et nouvellement célibataire, qui se décrit comme un désastre ambulant, se retrouve à écrire des rubriques mortuaires. Elle commence à recevoir des conseils d'une source inattendue.

Casting : Gina Rodriguez, Joshua Banday, Angela Gibbs

Equipe :



Alaska

Genre : Drame

Synopsis : Eileen Fitzgerald, une reporter récemment disgraciée quitte sa vie à New-York pour rejoindre une rédaction à Anchorage, Alaska, afin d'y trouver la rédemption, personnelle comme professionnelle.

Casting : Hilary Swank, Jeff Perry, Matt Malloy

Equipe : Tom McCarthy