CBS commande True Lies, Fire Country et deux autres séries

CBS a commandé quatre nouvelles séries pour sa saison 2022/2023

True Lies - 2022 - CBS

CBS a commandé quatre nouvelles séries pour sa saison 2022/2023; True Lies, East New York, Fire Country, So Help Me Todd, .

La chaîne a commandé une adaptation du film avec Jamie Lee Curtis et Arnold Schwarzenegger, une procédural sur des pompiers en californie avec Max Thieriot, une série sur une famille dysfonctionnelle, et une série policière:



True Lies

Genre : Drame

Synopsis : Helen, une mère de famille de banlieue, est choquée quand elle réalise que son mari en apparence ennuyeux est un espion international talentueux. Le couple est propulsé dans une vie de dangers et d'aventures quand Helen est recrutée pour travailler aux côtés d'Henry pour sauver le monde, alors qu'ils essaient de raviver leur mariage.

Casting : Ginger Gonzaga, Steve Howey, Erica Hernandez, Omar Miler, Mike O’Gorman, Annabella Didion, Lucas Jaye

Equipe : Matt Nix



East New York

Genre : Drame

Synopsis : La nouvelle inspectrice d'East New York, un quartier de classe ouvrière au bout de Brooklyn, est à la tête d'un groupe de détectives et d'officiers. Certains d'entre eux ont du mal à appliquer ses méthodes créatives.

Casting : Amanda Warren, Jimmy Smits, Ruben Santiago-Hudson, Richard Kind, Kevin Rankin

Equipe : William Finkelstein, Mike Flynn



Fire Country

Genre : Drame

Synopsis : Recherchant la rédemption et une peine de prison raccourcie, Bode Donovan intègre un programme de pompiers qui le renvoie dans sa petite ville du nord de la Californie, où lui et d'autres prisonniers travaillent aux côtés de pompiers d'élite pour venir à bout d'incendies massif dans la région.

Casting : Max Thieriot, Billy Burke, Kevin Alejandro, Diane Farr

Equipe : Jerry Bruckheimer



So Help Me Todd

Genre : Drame

Synopsis : Malgré leurs personnalités opposées, un détective privé talentueux mais sans but, mouton noir de sa famille, accepte à contrecœur de travailler comme enquêteur privé pour sa mère, une avocate à succès qui tente de se remettre de son récent divorce.

Casting : Skylar Astin, Marcia Gay Harden

Equipe : Scott Prendergast