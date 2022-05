CW commande The Winchesters, Walker: Independence et Gotham Knights

News Séries

Gotham Knights - 2022 - CW

CW a commandé trois nouvelles séries pour sa saison 2022/2023; The Winchesters, Walker: Independence et Gotham Knights.

Après avoir annulé une grande partie de son catalogue, la chaîne a commandé deux prequels de ses séries, et une série inspirée de l'univers de DC Comics.



The Winchesters

Genre : Drame

Synopsis : L'histoire d'amour et encore jamais racontée de comment John a rencontré Mary, et la façon dont ils ont tout mis de côté pour sauver leur amour, mais aussi le monde entier.

Prequel de Supernatural, centré sur les parents de Sam et Dean.

Casting : Drake Rodger, Meg Donnelly

Equipe : Robbie Thompson, Jensen Ackles, Danneel Ackles, Glen Winter



Walker: Independence

Genre : Drame

Synopsis : Prequel de Walker, à la fin des années 1800. On suit Abby Walker, une riche femme vivant à Boston dont le mari a été assassiné devant elle, pendant leur voyage dans l'Ouest. Dans sa quête de vengeance, Abby fait la rencontre de Hoyt Rawlins, un adorable voyou cherchant un but à sa vie.

Casting : Katherine McNamara, Matt Barr

Equipe : Seamus Fahey, Anna Fricke, Jared Padalecki, Dan Lin, Lindsey Liberatore, Laura Terry, Larry Teng.



Gotham Knights

Genre : Drame

Synopsis : Après le meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif rebelle forme une alliance inattendu avec les enfants des ennemis de Batman, quand ils sont tous piégés et accusés d'avoir tué le justicier masqué.

Casting : Oscar Morgan

Equipe : Chad Fiveash, James Stoteraux, Natalie Abrams