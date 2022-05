NBC annule Kenan, Mr. Mayor et The Endgame

News Séries

The Endgame - 2022 - NBC

NBC aussi fait le ménage dans sa grille de programmation, en annulant deux comédies et un drame.

C'est terminé pour The Endgame, Kenan et Mr. Mayor.



The Endgame est annulée après une seule saison. Le thriller, dont la première et désormais seule saison s'est terminée le 2 mai dernier, a réuni en moyenne 3.6 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.4. Des 14 drames diffusés par la chaîne cette saison, elle est 13ème sur le taux, et 12ème sur les audiences.



Mr. Mayor a quant à elle été annulée après seulement deux saisons. Dans sa seconde saison, elle avait perdu la moitié de sa déjà petite audience, n'attirant en moyenne que 2.4 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.4. Le season finale du 17 mai dernier est désormais son series finale.