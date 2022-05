Riverdale prendra fin avec sa saison 7

News Séries

2022 - CW

CW a annoncé que Riverdale prendrait fin avec sa saison 7 à venir.

Riverdale avait été renouvelée en mars dernier avec The Flash, All American, Superman & Lois, Walker, Kung Fu et Nancy Drew. La saison 6 est actuellement en cours de diffusion, et la saison 7 sera diffusée à la mi-saison, en 2023.



Cette saison, Riverdale réunit en moyenne 560 000 téléspectateurs, seizième des dix-neuf drames diffusés par la chaîne. Elle ne dépasse que The Outpost, In the Dark et Dynasty.



Riverdale rejoint beaucoup d'autres séries annulées par la chaîne. CW a aussi annulé Dynasty, Charmed, Naomi, 4400, In the Dark, Batwoman, Legends of Tomorrow et Roswell, New Mexico.

