Black Mirror va revenir pour une saison 6

2018 - Netflix

Une nouvelle saison de Black Mirror est enfin en cours chez Netflix.

la saison 5 a été diffusée il y a près de trois ans sur le service de streaming, en juin 2019, mais une source indique qu'une saison 6 pour la série d'anthologie est en train de prendre forme, et que le casting est en cours.





Si les détails des épisodes sont encore inconnus pour le moment, la nouvelle saison devrait comporter plus d'épisodes que la saison 5, qui en comprenait trois et mettait en scène Andrew Scott Topher Grace et Miley Cyrus La saison 6 devrait être encore plus cinématique, chaque épisode étant traité comme un film à part entière, ce qui ne dénote pas des dernières saisons, dont les épisodes dépassaient souvent les 60 minutes, et avaient déjà des airs de long métrage.

Source : TV Line