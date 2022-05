Fox renouvelle The Resident et 911

News Séries

Seriesaddict.fr le 19/05/2022 à 17h29 par Amelie Brillet | Agenda | 0

911 - 2022 - Fox

FOX a renouvelé deux séries supplémentaires pour sa saison 2022/2023: 911 et The Resident.

Après avoir renouvelé 911: Lone Star, Welcome to Flatch et Call Me Kat, la chaîne a accordé de nouvelles saisons à The Resident et 911.



The Resident reviendra pour une sixième saison. Pour sa saison 5, la série réunit en moyenne 5 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.7 sur la cible des 18/49 ans. Des six drames que la chaîne a diffusé cette saison, elle se classe troisième sur le taux, et quatrième sur les audiences.