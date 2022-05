ABC annonce sa programmation séries pour la saison 2022/2023

News Séries

ABC a dévoilé son calendrier séries pour la rentrée 2022/2023.

Après NBC, c'est au tour de ABC de dévoiler sa grille de programmation 2022/2023.



Que retenir du calendrier séries de ABC ?



- ABC passe de deux soirées de comédies (mardi et mercredi) à une seule (mercredi).



- A Million Little Things, qui attaque probablement sa dernière saison, ne reviendra qu'à la mi-saison.



- La nouvelle série Alaska, menée par Hilary Swank, a décroché la place convoitée du jeudi à 22 heures, après Grey's Anatomy. C'est auparavant Big Sky qui occupait cette place, et qui est déplacée au mercredi à 22 heures.



Découvrez ci-dessous le calendrier de rentrée des séries ABC pour la rentrée 2022/2023 :



LUNDI

22h - The Good Doctor



MARDI

22h - The Rookie: Feds



Synopsis: On suit la vie de Simone Clark, la nouvelle recrue la plus âgée du FBI.





20h - The Conners 20h30 - The Goldbergs (2013) 21h - Abbott Elementary (changement de jour)21h30 - Home Economics 22h - Big Sky 20h - Station 19 21h - Grey's Anatomy 22h - Alaska Synopsis: Eileen Fitzgerald, une reporter récemment disgraciée quitte sa vie à New-York pour rejoindre une rédaction à Anchorage, Alaska, afin d'y trouver la rédemption, personnelle comme professionnelle.20h - The Rookie Not Dead Yet et The Wonder Years Synopsis de Not Dead Yet: Une jeune femme ruinée et nouvellement célibataire, qui se décrit comme un désastre ambulant, se retrouve à écrire des rubriques mortuaires. Elle commence à recevoir des conseils d'une source inattendue.Les séries qui ont été annulées : black-ish (qui a pris fin), Promised Land et Queens

