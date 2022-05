CW annonce sa programmation séries pour la saison 2022/2023

News Séries

The Winchesters - 2022 - CW

CW a dévoilé son calendrier séries pour la rentrée 2022/2023.

Après NBC et ABC, et CBS c'est au tour de CW de dévoiler sa grille de programmation 2022/2023.



Que retenir du calendrier séries de CW ?



- Les séries bien installées The Flash, Nancy Drew, Riverdale (de retour pour sa dernière saison) et Superman & Lois ne sont pas au programme; il faudra attendre la mi-saison pour les retrouver. A leur place, beaucoup d'acquisitions internationales dont Professionals (avec Tom Welling et Brendan Fraser) et le drame judiciaire canadien Family Law (avec Victor Garber et Jewel Staite)



- Stargirl, qui est habituellement diffusée en été, sera proposée à la rentrée, où elle formera un duo avec Kung-Fu.



- Le prequel de Supernatural, The Winchesters, a décroché la place d'ouverture du mardi soir. Walker: Independance, le spin-off de Walker, sera aux côtés de sa série mère, le jeudi.



Découvrez ci-dessous le calendrier de rentrée des séries CW pour la rentrée 2022/2023 :



LUNDI

20h - All American

21h - All American: Homecoming



MARDI

20h - The Winchesters

21h - Professionals



Synopsis: L'histoire d'amour et encore jamais racontée de comment John a rencontré Mary, et la façon dont ils ont tout mis de côté pour sauver leur amour, mais aussi le monde entier.

Prequel de Supernatural, centré sur les parents de Sam et Dean.





20h - Walker 21h - Walker: Independence Synopsis: Prequel de Walker, à la fin des années 1800. On suit Abby Walker, une riche femme vivant à Boston dont le mari a été assassiné devant elle, pendant leur voyage dans l'Ouest. Dans sa quête de vengeance, Abby fait la rencontre de Hoyt Rawlins, un adorable voyou cherchant un but à sa vie.20h - Family Law 21h - Coroner (nouveau soir) Riverdale (dernière saison), Superman & Lois Les séries qui ont été annulées : 4400 In the Dark (la dernière saison commence le 6 juin), Legacies Roswell, New Mexico (la dernière saison commence le 6 juin) et Supergirl