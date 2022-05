Barry renouvelée pour une saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 31/05/2022 à 20h12 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO

HBO a renouvelé sa série Barry pour une saison 4.

La comédie menée par Bill Hader, actuellement en cours de saison 3, reviendra pour une quatrième saison.





Hader joue un tueur à gage qui tente de se reconvertir en tant qu'acteur. Il essaie de quitter son job sanglant pour une carrière à Hollywood. Henry Winkler joue son professeur de comédie, Gene Cousineau, Sarah Goldberg la petite amie de Barry et actrice, Sally, Stephen Root dans le rôle de son gérant de tireur à gage, Fuches, et Anthony Carrigan dans le rôle de l'attachant mafieux tchétchène Noho Hank.Barry est revenu le mois dernier pour une saison 3, et le season finale est prévu pour le 12 juin.

Source : TV Line