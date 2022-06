The Good Fight prendra fin avec sa saison 6

News Séries

Paramount + a annoncé que sa saison 6 à venir de The Good Fight serait la dernière.

La conclusion de The Good Fight, qui débutera le jeudi 8 septembre, mettra fin à la franchise débutée avec The Good Wife en 2009.



Michelle et Robert King, les créateurs et producteurs de la série, ont expliqué que c'est eux qui avaient pris la décision de mettre fin à la série, exprimant des problèmes de contrôle de qualité, et d'épuisement.





Ils ont précisé que vu la nature cataclysmique de la saison 6, c'était le bon moment de clôturer la série. Le couple a aussi eu peur de la répétition, si la série avait duré trop longtemps.La saison 6 parlera de la guerre civile qui érupte aux Etats-Unis, et il semble que c'était l'histoire à raconter dans la saison finale de The Good Fight. Le synopsis précise que Diane se retrouve avec un sentiment de déjà vu, sur de nombreux sujets comme l'abolition du droit à l'avortement, le droit de vote, les airs de guerre froide qui reviennent... pendant ce temps, les avocats de Reddick & Associates se demandent si la violence dont ils sont témoins présagent d'une guerre civile.Plusieurs acteurs de The Good Wife feront une apparition dans la dernière saison, Alan Cumming en premier lieu qui reprendra son rôle d'Eli Gold, et Carrie Preston qui reviendra pour son rôle d'Elsbeth Tascioni. En plus, Andre Braugher (Holt dans Brooklyn Nine-Nine) rejoindra le casting pour le rôle régulier de Ri'Chard Lane, un avocat qui aime la mise en scène qui est imposé à Liz en tant que nouveau partenaire.

