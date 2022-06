Power Book III: Raising Kanan: Une date et un teaser

News Séries

2022 - Starz

Starz a dévoilé une date et un teaser pour la saison 2 de sa série Power Book III : Raising Kanan.

Power Book III : Raising Kanan reviendra pour sa seconde saison à partir du dimanche 14 août:





La série, qui se déroule au début des années 90, est la troisième de l'univers Power et raconte les origines de Kanan, le personnage de 50 Cent et plonge dans l'univers de la drogue à travers sa mère, cheffe dealeuse, Raquel "Raq" Thomas.Les tensions vont s'intensifier dans la saison 2, alors que Raq prend le contrôle de la scène de la drogue dans la ville, mais perd son emprise émotionnelle sur Kanan à cause du secret du détective Howard.

