The Mandalorian: une date pour la saison 3

09/06/2022

Disney+ a dévoilé la date de diffusion de The Mandalorian.

Il va encore falloir s'armer de pas mal de patience pour retrouver le hit de l'univers de Star Wars, qui ne reviendra pas avant février 2023.





La première saison de The Mandalorian a été diffusée entre novembre et décembre 2019, et a été suivie par sa seconde saison, l'année suivante. Le season finale de la seconde saison s'est démarquée par son utilisation du CGI pour faire revenir Mark Hamill dans son rôle de Luke Skywalker, qui est venu chercher Grogu pour l'entraîner correctement.Mando ( Pedro Pascal ), Grogu, Luke et Ahsoka ( Rosario Dawson , bientôt à la tête de son propre spin-off) sont aussi apparus dans des épisodes de The Book of Boba Fett, où Grogu a pris la décision difficile de renoncer à un entraînement de Jedi classique, faire ses adieux à Luke et retourner aux côtés de Mando.

