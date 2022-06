Andor: une date et un teaser pour le prequel de Rogue One

News Séries

09/06/2022

2022 - Disney +

Disney+ a dévoilé une date et un premier teaser pour Andor, sa nouvelle série basée sur l'univers de Star Wars.

Prequel du film Rogue One, le thriller d'espionnage dans lequel Diego Luna reprend son rôle de Cassian Andor débutera le mercredi 31 août, avec deux épisodes.





Andor explorera une nouvelle perspective de la galaxie Star Wars, se concentrant sur les aventures du personnage titre pour découvrir la différence qu'il peut faire. La série nous amène le conte du bourgeonnement de la rébellion contre l'Empire et comment les personnes et les planètes se sont impliquées. C'est une ère remplie de dangers, tromperie et intrigues.Andor a commencé sa production en novembre 2020, et sa diffusion a été envisagée dès 2021, jusqu'à ce que le covid ne vienne tout bouleverser.On sait que les 12 épisodes de la saison 1 se dérouleront 5 ans avant les événements de Rogue One, et se dérouleront sur une année, alors que les 12 épisodes de la saison 2 couvriront les quatre années restantes.Le casting est complété par Stellan Skarsgård Denise Gough et Genevieve O’Reilly

