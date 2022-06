The Terminal List: une date et un trailer pour la série d'action avec Chris Pratt

News Séries

Chris Pratt va revenir sur le petit écran pour la nouvelle série d'Amazon Prime, The Terminal List.

Les huit épisodes de la première saison seront diffusés dès le 1er juillet:





Basée sur le bestseller de Jack Carr, The Terminal List suit James Reece (Pratt) après que tout sa section d'officiers de la marine soit prise en embuscade au cours d'une mission à haut risque. Reece rentre chez lui avec des souvenirs conflictuels de l'événement et des questions sur sa culpabilité. Mais de nouvelles preuves sont mises en lumière, et Reece découvre que de sombres forces se dressent contre lui, mettant en danger sa vie et sa famille. Constance Wu jouera Katie Buranek, une correspondante de guerre qui veut tout faire pour dévoiler la vérité sur Reece et la conspiration qu'il combat. Le casting est complété par Taylor Kitsch Riley Keough , Arlo Mertz, Jai Courtney Sean Gunn , Tyner Rushing, Jared Shaw Nick Chinlund , Matthew Rauch, Warren Kole et Alexis Louder

