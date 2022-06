What We Do in the Shadows renouvelée pour des saisons 5 et 6

News Séries

FX a renouvelé sa comédie vampirique acclamée What We Do in the Shadows pour des saisons 5 et 6.

Le double renouvellement intervient un mois avant le lancement de la saison 4, le mardi 12 juillet.





Après le season finale de la saison 3 dans lequel on a vu Nandor, Guillermo et Nadja se séparer (et Colin mourir pour renaitre en tant que bébé), la saison 4 les verra se réunir dans leur manoir, qui est désormais sur le point de s'effondrer. Nandor trouvera l'amour, Nadja ouvrira une boite pour vampires et Laszlo aura du mal à élever bébé Colin.

