The Sandman: une date et un teaser pour le drame fantastique de Netflix

16/06/2022

Netflix a dévoilé une date, et un nouveau teaser pour sa série fantastique The Sandman.

La première saison de The Sandman, adaptation du comic de Neil Gaiman, sera diffusée à partir du vendredi 5 août. Le streamer a dévoilé un nouveau teaser pour l'occasion:





Mélange de mythe moderne et de fantasy sombre dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont liés. The Sandman suivra Morpheus ( Tom Sturridge ), et ceux qui sont affectés par lui, alors qu'il tente de réparer les erreurs qu'il a commises durant sa très longue existence.Le teaser nous permet d'apercevoir le reste du casting: Jenna Coleman (Johanna Constantine), Vivienne Acheampong (Lucienne), Kirby Howell-Baptiste (Death), Madison Alexander Park (Desire), David Thewlis (John Dee) et Boyd Holbrook (The Corinthian). Le casting est complété par Gwendoline Christie (Lucifer), Charles Dance (Roderick Burgess), Stephen Fry (Gilbert) et Patton Oswalt la voix de Matthew the Raven).En plus on a appris que Merv Pumpkinhead, le personnage qui est homme de ménage dans le royaume de Morpheus The Dreaming, sera doublé par Mark Hamill

