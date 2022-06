Tales of the Walking Dead: une date et des photos pour le spin-off de AMC

News Séries

2022 - AMC

AMC a annoncé une date pour son nouveau spin-off de The Walking Dead, Tales of the Walking Dead.

La chaîne a annoncé que son anthologie débuterait le dimanche 14 août avec deux épisodes. Le reste des 6 épisodes de la saison seront diffusés de façon hebdomadaire.



Le casting inclut Anthony Edwards, Olivia Munn, Terry Crews, Parker Posey, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Daniella Pineda et Danny Ramirez.



Vu que Samantha Morton est aussi au casting, il semblerait qu'un épisode racontera l'histoire des origines d'Alpha, la leader sans pitié des Whisperer qui a terrorisé les personnages pendant les saisons 9 et 10.



Selon le synopsis officiel, Tales of the Walking Dead se concentre sur de nouveaux personnages et sur des personnages déjà bien établis dans l'univers de The Walking Dead. Chaque épisode possèdera un ton et un point de vue différent, mais les enjeux seront toujours élevés. On pourra voir l'apocalypse à travers différents regards, découvrir plus de mondes et de mystères.



La chaîne a aussi dévoilé quelques photos pour son nouveau spin-off:





Samantha Morton (Dee)Olivia Munn (Evie) et Terry Crews (Joe)Jillian Bell (Gina) et Parker Posey (Blair)Daniella Pineda (Idalia), Danny Ramirez (Eric)Jessie T. Usher (Davon)Poppy Liu (Amy)Anthony Edwards

