The Midnight Club: une date et un trailer pour la nouvelle série des créateurs de Hill House

le 18/06/2022

Netflix a dévoilé une date et un trailer pour The Midnight Club, sa nouvelle série d'horreur.

La nouvelle série de Mike Flanagan, le créateur de la géniale et effrayante The Haunting of Hill House, débutera le vendredi 7 octobre.





Le teaser nous emmène à l'intérieur d'une maison glauque et isolée, remplie de grands escaliers et de chandeliers. Quand la montre de l'un de ses jeunes habitants commence à sonner à minuit, ils commencent un chant qui ressemble beaucoup à une incantation, avant de boire quand un éclair s'abat à l'extérieur et qu'une figure sombre apparaisse devant eux.Basée sur le roman de Christopher Pike, The Midnight Club se centre sur un groupe d'adolescents en phase terminale qui vivent dans un hospice dirigé par un mystérieux docteur.