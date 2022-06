Ted Lasso: la saison 3 sera la dernière

News Séries

2022 - Apple TV+

La saison 3 à venir de la comédie d'Apple TV+ sera probablement la dernière.

Brett Goldstein, acteur et auteur pour Ted Lasso, a indiqué que la saison 3, actuellement en cours de production, serait la dernière.





Il a expliqué qu'ils l'écrivaient comme une fin, que c'était prévu depuis le début, et que tout le monde mourait à la fin.les co-créateurs Jason Sudeikis Brendan Hunt et Bill Lawrence ont toujours pensé à Ted Lasso en trois saisons, mais jusqu'à juin dernier, Sudeikis laissait la porte ouverte à l'idée de poursuivre la série au delà du plan initial. Dès le début, l'équipe savait où les personnages seraient au début, au milieu et à la fin de la série.La diffusion de la saison 3 est retardée à cause d'un début de production tardif. Les saisons 1 et 2 ont été diffusées en août et en juillet, mais la saison 3 de Ted Lasso ne devrait pas arriver avant la fin de l'année.

