Surface: une date pour le nouveau thriller d'Apple TV+ avec Gugu Mbatha-Raw

Apple TV+ nous a préparé un nouveau thriller psychologique, et il commence bientôt.

Surface (2022), qui met en scène Gugu Mbatha-Raw (Loki, The Morning Show), commencera le vendredi 29 juillet avec trois épisodes. Le reste de la saison de 8 épisodes sera diffusée à un rythme hebdomadaire.



Mbatha-Raw joue Sophie, une femme qui a subit une grave blessure à la tête, qui l'a laissée avec de grandes pertes de mémoire. Alors qu'elle essaie de rassembler les morceaux de sa vie, elle commence à se demander si on lui raconte la vérité sur son ancienne vie.

A travers des twists et un triangle amoureux inattendu, ce thriller sexy nous pose la question: et si on se réveillait un jour sans connaitre nos propres secrets ? C'est une histoire de découverte de soi qui se demande si on est pré-programmé à devenir qui on est, ou si on choisit notre propre identité.



Le casting est complété par Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House), Stephan James (Homecoming), Ari Graynor (I’m Dying Up Here), Marianne Jean-Baptiste (Blindspot), François Arnaud (Midnight, Texas) et Millie Brady (The Last Kingdom).



La série a reçu une commande pour deux saisons en novembre 2020.

