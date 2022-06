The Handmaid's Tale: une date et des photos pour la saison 5

News Séries

Hulu a dévoilé la date de diffusion de la cinquième saison de sa série phare, The Handmaid’s Tale.

Le drame dystopique sera diffusé à partir du mercredi 14 septembre avec deux épisodes, qui seront suivis d'un épisode hebdomadaire.



Dans le season finale de la saison 4, June a attiré le Commander Waterford, son violeur, dans la zone démilitarisée entre Gilead et le Canada. Elle et un groupe d'anciennes handmaids l'ont alors poursuivi dans les bois, et l'ont tué. June est rentrée chez elle, pour dire au revoir à son mari, et à sa fille. Dans un centre de détention, Serena a ouvert un mystérieux colis, et a trouvé le doigt de Joe et son alliance à l'intérieur.



Selon le synopsis officiel, dans les épisodes à venir, June (Elisabeth Moss) devra faire face aux conséquences d'avoir tué Waterford, tout en luttant pour redéfinir son identité et ses objectifs. La veuve Serena essaiera de redorer son image dans Toronto alors que l'influence de Gilead s'immisce au Canada. Le Commander Lawrence travaillera avec Aunt Lydia alors qu'il essaie de réformer Gilead et de monter en puissance. June, Luke et Moira combattent Gilead de loin, tout en poursuivant leurs efforts pour retrouver Hannah.



En mai, Alexis Bledel, qui jouait l'ancienne Handmaid, Emily, a annoncé qu'elle n'apparaitrait pas dans la saison 5.



Hulu a aussi dévoilé quelques photos de la saison 5 de The Handmaid's Tale:





