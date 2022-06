ABC annonce des dates pour ses séries de la rentrée 2022/2023

News Séries

17/06/2022

ABC est la seconde chaîne à dévoiler ses dates de programmation pour sa rentrée 2022/2023.

Après FOX, c'est au tour d'ABC de dévoiler le détail de son calendrier de la rentrée, qui s'étendra de fin septembre à début octobre.



Le bloc de sitcom du mercredi débute les festivités, avec le hit Abbott Elementary, se clôture par la saison 3 de Big Sky.



Le lancement des séries de ABC se terminera le jeudi 6 octobre avec le retour de Station 19 pour sa saison 6, de Grey's Anatomy pour sa saison 19 et le nouveau drame mené par Hilary Swank, Alaska Daily (anciennement Alaska).





Calendrier ABC de la rentrée 2022/2023:



MERCREDI 21 SEPTEMBRE

20h - The Conners (nouvelle case horaire)

20h30 - The Goldbergs (2013) (nouvelle case horaire)

21h - Abbott Elementary (nouveau jour)

21h30 - Home Economics

22h - Big Sky (nouveau jour)



DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

22h - The Rookie



MARDI 27 SEPTEMBRE

22h - The Rookie: Feds (series premiere)



Synopsis: On suit la vie de Simone Clark, la nouvelle recrue la plus âgée du FBI.





22h - The Good Doctor 20h - Station 19 21h - Grey's Anatomy 22h - Alaska Daily Synopsis: Eileen Fitzgerald, une reporter récemment disgraciée quitte sa vie à New-York pour rejoindre une rédaction à Anchorage, Alaska, afin d'y trouver la rédemption, personnelle comme professionnelle. Not Dead Yet et The Wonder Years Synopsis de Not Dead Yet: Une jeune femme ruinée et nouvellement célibataire, qui se décrit comme un désastre ambulant, se retrouve à écrire des rubriques mortuaires. Elle commence à recevoir des conseils d'une source inattendue.Les séries qui ont été annulées : black-ish (qui a pris fin), Promised Land et Queens

