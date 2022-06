The Resort: une date et des photos pour la série mystérieuse de Peacock

News Séries

Seriesaddict.fr le 20/06/2022 à 14h19 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Peacock

Peacock a dévoilé une date et des photos pour sa nouvelle comédie mystérieuse The Resort.

La série mettra en avant un casting d'ensemble, mené par William Jackson Harper et Cristin Milioti, qui débutera le jeudi 28 juillet avec trois épisodes. Le reste de la saison sera diffusée à un rythme hebdomadaire.



Harper et Milioti joueront Noah et Emma, un couple marié qui partent en voyage pour leur anniversaire de 10 ans, et se retrouvent empêtrés dans un mystère non résolu. La saison de 8 épisodes est décrite comme une histoire d'amour multigénérationnelle déguisée en mystère rythmé sur la déception du temps.



Andy Siara, qui a écrit le (très bon, à voir si ce n'est pas encore fait) film Palm Springs, déjà avec Cristin Milioti, sera auteur, showrunner et producteur. Le casting est complété par Nick Offerman et Nina Bloomgarden, dans les rôles du père et de la fille en vacances, Murray et Violet. On retrouvera aussi Skyler Gisondo et Debby Ryan.



Peacock a aussi dévoilé de premières images pour The Resort, qui promet d'être un bon mystère sous les tropiques:





Source : TV Line