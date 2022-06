Pretty Little Liars: Original Sin: une date et un teaser

News Séries

HBO Max a dévoilé une date et un trailer pour le nouveau spin-off de Pretty Little Liars, Pretty Little Liars: Original Sin.

Pretty Little Liars: Original Sin débutera le jeudi 28 juillet avec trois épisodes:





Le rythme sera un peu particulier puisque les deux semaines suivantes, deux épisodes seront diffusés, pour finir par les trois derniers épisodes. Le teaser suggère un futur pas très joyeux pour le nouveau groupe d'adolescentes d'une petite ville.Il y a presque 20 ans, une série d'événements tragiques ont presque déchiré la ville ouvrière de Millwood. Aujourd'hui, un groupe d'adolescentes se retrouvent tourmentées par un mystérieux assaillant et doivent payer pour les mensonges de leurs parents il y a deux décennies, et pour les leurs...Si Original Sin n'a pas encore revendiqué de connexion à la série originale pour le moment, son synopsis confirme que la série a lieu dans le même univers.Le nouveau groupe de menteuses inclut Bailee Madison dans le rôle d'Imogen, une "vraie survivante"; Chandler Kinney dans le rôle de Tabby, fan de films d'horreur qui veut devenir réalisatrice; Maia Reficco dans le rôle de Noa, une star de la course à pieds tout juste sortie d'un centre de détention juvénile; Zaria Simone dans le rôle de Faran, une ballerine disciplinée et posée avec de grands rêves; et Malia Pyles dans le rôle de Minnie, qui évite son traumatisme d'enfance en s'échappant dans des mondes virtuels.

