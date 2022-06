The Lincoln Lawyer renouvelée pour une saison 2

News Séries

2022 - Netflix

Netflix a renouvelé sa série The Lincoln Lawyer pour une saison 2.

Le service de streaming a confirmé que le drame de David E. Kelley inspiré du personnage créé par Michael Connely reviendrait pour une seconde saison.





La première saison de 10 épisodes, qui est disponible depuis le 13 mai, était basé sur The Brass Verdict, le second roman de la série des Lincoln Lawyer.La série a fait de très bonnes audiences pour une série diffusée sur un streamer, totalisant 884 millions de minutes vues sur la saison de 10 épisodes. La performance du drame a été menée par un public assez atypique pour du streaming, puisque les deux tiers des téléspectateurs ont plus de 50 ans. Manuel Garcia Rulfo joue le rôle titre. Le casting est complété par Neve Campbell Jazz Raycole et Angus Sampson

Source : TV Line