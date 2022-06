Boo, Bitch: une date et un trailer pour la nouvelle série de Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/06/2022 à 14h44 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Netflix

Netflix a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle mini-série, Boo Bitch.

La dramédie sera menée par Lana Condor, plus connue pour son rôle dans les films Netflix To All the Boys I’ve Loved Before, et sera disponible dès le vendredi 8 juillet:





Une nuit, une lycéenne en terminale qui est toujours restée sagement sous le radar saisit l'opportunité de changer et commence à vivre une vie épique, pour comprendre le lendemain matin qu'elle est un fantôme.Condor joue Erika Vu, Zoe Colletti joue Gia, Mason Versaw joue Jake C., Aparna Brielle joue Riley, Tenzing Norgay Trainor joue Gavin et Jason Genao joue Devon.

Source : TV Line