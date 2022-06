Squid Game officiellement renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 17/06/2022 à 16h50 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

On n'avait pas trop de doute mais c'est officiel, Netflix a renouvelé sa série Squid Game pour une saison 2.

Le drame coréen reviendra pour une saison 2, après son lancement qui a battu des records.





La nouvelle fait suite à de nombreuses discussions pour des saisons potentielles 2 et 3, mais la seconde saison est désormais confirmée.Le créateur de la série Hwang Dong-hyuk a déclaré qu'il avait fallu 12 ans pour que la première saison de Squid Game voit le jour, et 12 jours pour qu'elle devienne la série la plus vue de Netflix.La première saison s'est clôturée avec un joueur émergeant en tant que vainqueur de la compétition, mais on ne sait pas encore si ce personnage sera de retour dans la seconde saison. Une saison 2 nécessitera une salle d'auteurs, différents réalisateurs, et explorera probablement le problème de la police qui n'agit pas assez rapidement.

Source : TV Line