Schmigadoon! renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/06/2022 à 15h52 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - Apple TV+

Apple TV+ a renouvelé sa comédie musicale Schmigadoon! pour une saison 2... enfin à peu près.

Le streamer a annoncé le renouvellement de sa satire musicale mais, contrairement à la saison 1 qui parodiait les comédies musicales des années 40, la saison 2 s'attaquera à une toute autre ère. Le synopsis officiel révèle que "ayant trouvé le véritable amour dans la ville de Schmigadoon, la saison 2 verra Josh (Keegan Michael Key) et Melissa (Cecily Strong) à Schmicago, le monde des comédies musicales des années 60 et 70.





Key et Strong seront rejoints par de nouveaux réguliers, Titus Burgess et Patrick Page, alors que des acteurs de la saison 1 seront aussi de retour: Ariana DeBose Martin Short et Aaron Tveit

Source : TV Line