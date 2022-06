Game of Thrones: un sequel sur Jon Snow est à l'étude

News Séries

HBO est aux premiers stades de développement d'une série dans l'univers de Game of Thrones, qui suivrait les aventures de Jon Snow.

Si le projet porte ses fruits, Kit Harington reprendra son rôle de Jon Snow, autrefois promis au trône de fer.



Une série sur Jon Snow serait le premier sequel de Game of Thrones. Jusqu'ici, les projets annoncés ont toujours proposé des événements se déroulant bien avant la série.



House of the Dragon, qui se déroulera 200 ans avant Game of Thrones et raconte l'histoire des Targaryen est de loin le premier projet à aboutir, et débutera le dimanche 21 août.



En février, le président de HBO Casey Bloys a déclaré que selon lui, House of the Dragon semblait complètement autonome, tout en restant dans le monde de Game of Thrones. Il a aussi confirmé que d'autres spin-off étaient en développement, mais qu'ils donneraient leur feu vert quand l'un d'entre eux raconterait quelque chose d'excitant et de bien fait.

