Snowpiercer prendra fin avec sa saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/06/2022 à 11h03 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - TNT

TNT a annoncé que la saison 4 à venir de sa série Snowpiercer serait la dernière.

La course du drame dystopique s'arrêtera à l'issue de sa quatrième saison.





La quatrième saison de la série post-apocalyptique est actuellement en production, et les acteurs sont d'ores et déjà libres de poursuivre d'autres rôles.Snowpiercer, qui avait déroché un renouvellement très précoce en juillet 2021 pour sa saison 4, suit les passagers d'un train en mouvement perpétuel qui transporte le reste de l'humanité, après que le monde soit devenu une terre désolée glacée. Basée sur le film de 2013 de Bong Joon-Ho, la série met en scène Daveed Diggs Katie McGuinness , Rowan Blanchard et Roberto Urbina En mars, ma série a ajouté Clark Gregg et Michael Aronov à son casting. La série devait être la seule série restante au catalogue de TNT, Animal Kingdom prenant fin après six saisons.

Source : TV Line