Five Days at Memorial: une date et un teaser pour la mini-série sur l'ouragan Katrina

27/06/2022

Apple TV+ a dévoilé une date et un teaser pour Five Days at Memorial, sa mini-série basée sur des faits réels glaçants.

La série, basée sur le livre de 2013 de la journaliste Sheri Finks, emmène les téléspectateurs à l'intérieur d'un hôpital de la Nouvelle Orléans juste après le passage de l'ouragan Katrina. Les trois premiers épisodes seront diffusés le vendredi 12 août, et seront suivi d'un épisode chaque vendredi jusqu'au finale du 16 septembre.





Quand les eaux sont montées, l'électricité s'est coupée, et que la chaleur est montée en flèche, les soignants épuisés à l'hôpital de la Nouvelle-Orléans ont du prendre des décisions impossibles. Carlton Cuse (Lost) et John Ridley (American Crime) écrivent et produisent la mini-série, et la réalisent aux côtés de Wendey Stanzler . L'événement de 8 épisodes met en scène Vera Farmiga Michael Gaston et W. Earl Brown

