Workin' Moms prendra fin avec sa saison 7

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/06/2022 à 11h07 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - CBS

La comédie canadienne Workin’ Moms, diffusée sur Netflix, a été renouvelée pour une septième et dernière saison.

La saison 7 de Workin' Moms sera diffusée en 2023.



La créatrice et star de la série Catherine Reitman, qui joue Kate Foster, a annoncé que faire cette série avait été l'aventure de sa vie, et que sa mission, aux côtés de Philip Sternberg, avait été de raconter les histoires de quatre mères imparfaites, qui ont osé être quelque chose au delà de leur nurseries.



Workin' Moms a débuté en 2017, et a offert un regard sur les réalités absurdes de la vie de mère, partenaire et amie. En plus de Reitman, le casting comprend Dani Kind, Jessalyn Wanlim, Philip Sternberg, Ryan Belleville, Sarah McVie, Sadie Munroe, Peter Keleghan, Nikki Duval et Enuka Okuma.



Les 13 derniers épisodes verront les femmes confronter des démons de leur passé pour pouvoir avancer dans leur futur.

Source : TV Line