CBS annonce des dates pour ses séries de la rentrée 2022/2023

24/06/2022

CBS est la troisième chaîne à dévoiler ses dates de programmation pour sa rentrée 2022/2023.

Après FOX, et ABC c'est au tour de CBS de dévoiler le détail de son calendrier de la rentrée, avec des dates pour une douzaine de séries.



Calendrier CBS de la rentrée 2022/2023:



LUNDI 19 SEPTEMBRE

20h - The Neighborhood

20h30 - Bob Hearts Abishola

21h - NCIS

22h - NCIS: Hawaii



MARDI 20 SEPTEMBRE

20h - FBI

21h - FBI: International

22h - FBI: Most Wanted



JEUDI 29 SEPTEMBRE

20h - Young Sheldon

20h30 - Ghosts (nouvel horaire)

21h - So Help me Todd (series premiere)

22h - CSI: Vegas (nouvelle nuit)



Synopsis: Malgré leurs personnalités opposées, un détective privé talentueux mais sans but, mouton noir de sa famille, accepte à contrecœur de travailler comme enquêteur privé pour sa mère, une avocate à succès qui tente de se remettre de son récent divorce.





20h30 - The Equalizer 21h30 - East New York (series premiere)Synopsis: La nouvelle inspectrice d'East New York, un quartier de classe ouvrière au bout de Brooklyn, est à la tête d'un groupe de détectives et d'officiers. Certains d'entre eux ont du mal à appliquer ses méthodes créatives.20h - S.W.A.T. 21h - Fire Country (series premiere)22h - Blue Bloods Synopsis: Recherchant la rédemption et une peine de prison raccourcie, Bode Donovan intègre un programme de pompiers qui le renvoie dans sa petite ville du nord de la Californie, où lui et d'autres prisonniers travaillent aux côtés de pompiers d'élite pour venir à bout d'incendies massif dans la région.22h - NCIS: Los Angeles Synopsis: Helen, une mère de famille de banlieue, est choquée quand elle réalise que son mari en apparence ennuyeux est un espion international talentueux. Le couple est propulsé dans une vie de dangers et d'aventures quand Helen est recrutée pour travailler aux côtés d'Henry pour sauver le monde, alors qu'ils essaient de raviver leur mariage.Les séries qui ont été annulées : B Positive Magnum P.I. (2018) et United States of Al

