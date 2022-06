Woke annulée après deux saisons

News Séries

Hulu a annulé sa comédie Woke après deux saisons.

Hybride de série et d'animation, Woke suivait les exploits d'un dessinateur noir nommé Keef Knight (Lamorne Morris), et se basait sur la vie du vrai dessinateur Keith Knight.





Lancée en 2020, la série portait un regard unique et irrévérencieux sur l'identité et la culture, en suivant un afro-américain au bord du succès grand public avant qu'un incident ne vienne tout changer. Avec un regard frais sur le monde qui l'entourait, Keef explorait les nouvelles voix et les nouvelles idées auxquelles il était confronté, en essayant de ne pas détruire tout ce qu'il avait déjà construit.Le casting était complété par Blake Anderson dans le rôle du colocataire de Keef, Gunther; T. Murph jouait le meilleur ami de Keef, Clovis; Sasheer Zamata jouait la journaliste Ayana et Aimee Garcia jouait Laura.

