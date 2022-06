The Old Man renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 28/06/2022 à 12h21 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - FX

FX a renouvelé son thriller d'espionnage The Old Man pour une saison 2.

La série avec Jeff Bridges et John Lithgow reviendra pour une seconde saison.





Bridges joue l'ancien de la CIA Dan Chase, qui revient après qu'un cas vieux de plus de 10 ans soit réouvert. John Lithgow joue le rôle de l'agent du FBI Harold Harper, qui partage un passé avec Chase. Amy Brenneman et Alia Shawkat complètent le casting.The Old Man a démarré plus tôt ce mois-ci. C'est la nouvelle série la plus regardée de FX cette année. La première saison de 7 épisodes se terminera le jeudi 21 juillet.

Source : TV Line