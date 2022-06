Peacock programme 10 séries: Pitch Perfect, One of us Is Lying, Vampire Academy...

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/06/2022 à 19h10 par Amelie Brillet | Agenda | 0

Last Light - 2022 - Peacock

Peacock a programmé près d'une douzaine de séries pour le reste de 2022, incluant Last Light avec Matthew Fox, Vampire Academy produit par Julie Plec, et un sequel pour Pitch Perfect.

Voilà toutes les dates des séries de Peacock pour le reste de l'année 2022:



Everything I Know About Love - Le jeudi 25 août





Synopsis: Série anglaise, que Peacock va diffuser. Dans une colocation à Londres en 2012 Maggie, Birdy et leurs copines de fac Amara et Nell plongent dans les mauvais rendez-vous amoureux, les peines de cœur et l'humiliation, ce qui pose la question: est-ce que l'amour platonique peut survivre à l'amour romantique quand on grandit ?Casting: Emma Appleton, Bel Powley, Marli Siu, Aliyah Odoffin, Connor Finch, Jordan Peters et Ryan Bown Last Light - Le jeudi 8 septembreSynopsis: Le chimiste Andy Yeats sait à quel point le monde est dépendant au pétrole. Si quelque chose devait arriver aux réserves mondiales, une réaction en chaîne se déclencherait: les transports cesseraient, les biens ne seraient plus livrés, la police serait submergée. En voyage d'affaire au Moyen-Orient, Andy réalise que ses pires peurs se réalisent, et qu'il est séparé de sa famille pendant ce moment crucial. Sa fille adolescente, Laura, est seule chez elle à Londres alors que sa femme Elena et son jeune fils Sam sont à Paris. Au milieu du chaos, chaque membre de la famille sacrifiera tout pour se retrouver, malgré la distance et les dangers qui les séparent.Casting: Matthew Fox, Joanne Froggatt Alyth Ross, Taylor Fay, Amber Rose Revah, Victor Alli, Tom Wlaschiha et Hakeem Jomah Vampire Academy - Le jeudi 15 septembreSynopsis: Produite par Julie Plec (The Vampire Diaries), une histoire d'amitié, de romance et de danger. L'amitié de deux jeunes femmes qui transcende leur différence de classe, alors qu'elles se préparent à compléter leur éducation et entrer dans la société vampirique royale. L'une en tant que puissante royale, et l'autre en tant que demi-vampire entraînée pour être gardienne contre les sauvages "trigoi" qui menacent de déchirer leur société.Casting: Sisi Stringer, Daniela Nieves, Kieron Moore, André Dae Kim, J. August Richards, Anita-Joy Uwajeh, Mia Mckenna-Bruce, Rhian Blundell, Jonetta Kaiser et Andrew Liner A Friend of the Family - Le jeudi 6 octobreSynopsis: L'histoire vraie de la famille Broberg, dont la fille Jan a été kidnappée plusieurs fois sur une période de plusieurs années par un "ami" de la famille obsédé. Les Broberg, une famille dévouée à leur foi, leur famille et leur communauté étaient complètement dépassés par les tactiques sophistiquées que leur voisin a utilisé pour exploiter leurs vulnérabilités, les séparer, et retourner leur fille contre eux.Casting: Anna Paquin, Jake Lacy, Colin Hanks et Mckenna Grace One of Us Is Lying - Saison 2 le jeudi 20 octobre The Capture - Saison 2 le jeudi 3 novembreThe Missing (titre non définitif) - Le jeudi 10 novembreSynopsis: Du showrunner David E. Kelley, cette nouvelle série raconte l'histoire du détective du NYPD Avraham Avraham, dont la croyance en l'humanité est son super-pouvoir quand il s'agit de découvrir la vérité. Guidé par un sens profond de la spiritualité et des principes religieux, Avraham questionne sa propre humanité quand une enquête qu'il pensait de routine retourne tout.Casting: Jeff Wilbusch, Juliana Canfield, Karen Robinson and Michael Mosley Pitch Perfect: Bumper in Berlin - Le mercredi 23 novembreSynopsis: Bumper Allen déménage en Allemagne pour raviver sa carrière musicale quand une de ses chansons devient un hit à Berlin.Casting: Adam Devine, Flula Borg, Sarah Hyland, Lera Abova et Jameela Jamil Irreverent - Le jeudi 30 novembreSynopsis: Un criminel de Chicago rate un cambriolage et doit se cacher dans une petite ville australienne, se faisant passer pour le nouveau révérend.Casting: Colin Donnell, PJ Byrne, Kylie Bracknell, Briallen Clarke, Tegan Stimson, Ed Oxenbould, Wayne Blair, Russell Dykstra, Calen Tassone et Jason Wilder The Best Man: The Final Chapters - Le jeudi 22 décembreSynopsis: Basée sur la franchise de films éponyme. On retrouve Harper, Robyn, Jordan, Lance, Quentin, Shelby, Candace et Murch alors que leurs relations évoluent et que les problèmes passés sont de retour.Casting: Morris Chestnut, Melissa De Sousa, Taye Diggs, Regina Hall, Terrence Howard, Sanaa Lathan, Nia Long et Harold Perrineau

Source : TV Line