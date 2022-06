See prendra fin avec sa saison 3, on a la date et un teaser

News Séries

Apple TV+ a annoncé que la saison 3 de See serait la dernière.

La fin est en vue pour le drame mené par Jason Momoa. La saison 3, qui débutera le vendredi 26 août, sera la dernière. Le streamer a aussi dévoilé un teaser:





Les derniers épisodes prendront place presque un an après que Baba Voss ait vaincu son frère ennemi et fait ses adieux à sa famille pour vivre loin de tout dans la forêt. Mais quand un scientifique développe une nouvelle forme dévastatrice d'arme qui menace le futur de l'humanité, Baba revient à Paya pour protéger sa tribu une fois de plus/See fait partie des premières séries d'Apple TV+ aux côtés de Dickinson For All Mankind et The Morning Show , qui ont été diffusées pour le lancement de la plateforme en novembre 2019.Momoa est déjà attaché à un autre projet pour Apple: la mini-série de huit épisodesqu'il produira aux côtés de Francis Lawrence, déjà producteur de See.

