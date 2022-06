Freevee commande une suite à Madame est Servie

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/06/2022 à 18h08 par Amelie Brillet | Agenda | 0

1990 - ABC

Freevee (anciennement IMDbTV) a commandé une suite pour Who's The Boss, alias Madame est Servie.

Le projet a d'abord été annoncé il y a deux ans, avec les stars Tony Danza et Alyssa Milano reprenant leurs rôles de pères et fille, Tony et Samantha Micelli. La suite se déroulera 30 ans plus tard. Samantha est maintenant mère célibataire, vivant dans la même maison que celle de la série originale.



La nouvelle version explorera les différences de génération, les différences de point de vue et les divers styles d'éducation dans la dynamique d'une famille moderne en 2022.



Who's The Boss a débuté en 1984 sur ABC. On y suivait Danza dans le rôle d'un ancien joueur de baseball qui est devenu homme de ménage pour la business woman Angela (Judith Light), déménageant dans sa maison du Connecticut avec sa fille. La série a été diffusée durant huit saisons, prenant fin en 1922 après 196 épisodes.



Light et Danny Pintauro (qui jouait Jonathan, le fils d'Angela) ne devraient pas apparaître, mais sont heureuc du projet, et les producteurs espèrent trouver un moyen de les intégrer. Katherine Helmond, qui jouait la mère d'Angela Mona, est décédée en 2019.

Source : TV Line