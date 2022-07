Magnum P.I. sauvée de l'annulation, NBC commande deux saisons

News Séries

On reverra Magnum, P.I. (2018) après tout.

La série, qui avait été annulée par CBS, a trouvé une nouvelle maison sur NBC. La chaîne a commandé 20 épisodes, qui seront divisés en deux saisons, les saisons 5 et 6. Et il pourrait y en avoir davantage.



La nouvelle arrive un mois après que le drame, dont le plus grand producteur est Universal TV, pourrait être sauvée soit par NBC ou USA Network.





La quatrième saison a réuni en moyenne 7.3 millions de téléspectateurs, avec un taux de 0.7, juste un peu plus bas que les chiffres de la saison 3. Elle était neuvième sur les deux mesures, parmi les 9 drames de CBS.Sur NBC en revanche, Magnum se classerait cinquième avec de tels chiffre, ne se laissant distancer que par la franchise Chicago et La Brea, mais dépassant Law & Order et les autres.

