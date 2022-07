Time Traveler's Wife annulée après une saison

News Séries

HBO a annulé sa série The Time Traveler’s Wife après une seule saison.

La série, basée sur le roman du même nom d'Audrey Niffenegger, a été adapté pour la télé par Steven Moffat, avec David Nutter à la réalisation des dis épisodes de la première saison.





The Time Traveler’s Wife mettait en scène Theo James et Rose Leslie dans les rôles d'Henry et Clare, un couple dont la relation est mise à l'épreuve par un dérèglement génétique qui le fait voyager dans le temps. Le season finale, qui est maintenant le series finale du 19 juin nous faisait assister au mariage du couple, ce qui signifie que la série n'a couvert qu'un tiers du livre. Selon Moffat, le projet était bien prévu pour plusieurs saisons.

