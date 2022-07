Stranger Things: tout ce qu'on sait sur la saison 5

News Séries

07/07/2022

La saison 4 à peine terminée, on se demande déjà ce que va nous réserver la cinquième et dernière saison de Stranger Things.

On sait depuis février dernier que la saison 5 de Strangers Things sera la dernière, les frères Duffer ayant planifié toute l'histoire de la série, et qu'elle prendra naturellement fin à ce moment.





Pas d'élément de storyline ici ni de spoilers, mais les frères ont confirmé qu'il y aurait un nouveau saut dans le temps, comme ça a été le cas au début de la saison 4. Les jeunes acteurs grandissent vite, et il est difficile de justifier autrement leur changement d'apparence. Ils auraient aimé filmer les saisons 4 et 5 en même temps pour éviter le problème, mais ça n'a pas été possible.On sait aussi que si la saison 4 a été filmée dans de nombreux endroits différents, la saison 5 se déroulera exclusivement à Hawkins. Les frères ont aussi expliqué qu'ils aimeraient revenir aux racines de la série, avec des rappels à la première saison, surtout par rapport aux personnages, aux groupes qui étaient formés...On sait aussi que les épisodes devraient être moins longs pour la dernière saison. La saison 4 commençait par une transition, et on voyait la bande s'ajuster à leur nouvelle vie séparés, aux difficultés du lycée ou de leurs vies amoureuses. Ce qui ne sera évidemment pas le cas dans la saison 5. Cela dit, le series finale aura la durée d'un film, donc on peut s'attendre à un autre épisode de 2h30.En tout, les frères Duffer visent une saison de 8 épisodes, pour un total de 10 heures d'épisodes.- Les frères Duffer devraient commencer à écrire la saison 5 en août 2022.- Le tournage devrait commencer en 2023, ce qui signifie que la dernière saison devrait arriver sur Netflix en 2024.