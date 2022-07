Your Honor renouvelée pour une deuxième et dernière saison

News Séries

La série de Showtime Your Honor reviendra pour une seconde et dernière saison.

C'est Bryan Cranston qui a annoncé la nouvelle dans une interview, en précisant travailler sur la saison 2 de Your Honor, qui sera la dernière.





La série était à la base une mini-série, mais elle a bénéficié de très bonnes audiences, et ils ont décidé de poursuivre l'aventure une saison de plus.La première saison de Your Honor mettait en scène Cranston dans le rôle de Michael Desiato, un juge respecté de la Nouvelle Orléans dont le fils Adam ( Hunter Doohan ) était impliqué dans un hit and run qui a mené à des mensonges, et des choix impossibles. La fin de la saison 1 a été diffusée en février 2021.L'auteur de la saison 1 Joey Hartstone succèdera à Steven Moffat en tant que showrunner.En plus de Cranston, le casting de la saison 1 comptait Michael Stuhlbarg Isiah Whitlock Jr. et Sofia Black-D’Elia La date de la saison 2 de 10 épisodes de Your Honor n'a pas encore été dévoilée.

