The Wheel of Time renouvelée pour une saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/07/2022 à 18h01 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Prime Video

Prime Video a renouvelé sa série The Wheel of Time pour une saison 3.

Amazon ne perd pas de temps. Alors que la date de lancement de la saison 2 n'a pas encore été annoncée, le streamer a renouvelé sa série pour une saison 3.





La première saison inspirée de la saga littéraire fantastique de Robert Jordan s'est clôturée en décembre dernier.On suit Moiraine ( Rosamund Pike ), membre d'une organisation exclusivement féminine ultra puissante, Aes Sedai, alors qu'elle arrive dans la petite ville de Two Rivers. Là bas, elle embarque dans un voyage dangereux qui la mènera autour du monde avec cinq jeunes femmes et hommes - Perrin Aybara ( Marcus Rutherford ), Rand al’Thor ( Josha Stradowski ), Mat Cauthon ( Barney Harris ), Egwene al’Vere ( Madeleine Madden ) et Nynaeve al’Meara ( Zoe Robins ) - L'un d'entre eux est, selon la prophétie, le dragon ressuscité, qui sauvera ou détruira l'humanité.

Source : TV Line