Vampire Academy: les premières images de la série dans un teaser

Seriesaddict.fr le 22/07/2022 à 18h19 par Amelie Brillet | Agenda | 0

Peacock a dévoilé un premier teaser pour sa nouvelle série Vampire Academy.

La première saison de 10 épisodes débutera le jeudi 15 septembre:





Basée sur la série littéraire du même nom de Richelle Mead, Vampire Academy raconte une histoire d'amitié, de romance et de danger. Dans un monde de privilège et de glamour, l'amitié de deux jeunes femmes transcende leurs classes sociales très différentes alors qu'elles se préparent à compléter leur éducation et entrer dans la société vampirique. L'une en tant que puissante Royal, l'autre en tant que demi-vampire garde entraînée à se protéger contre les sauvages "Strigoi" qui menacent de déchirer leur société, si les Royal ne s'entre-déchirent pas avant.Vampire Academy met en scène Daniela Nieves Jonetta Kaiser et Andrew Liner Julie Plec et Marguerite MacIntyre , de The Vampire Diaries, seront showrunner, auteures et productrices. Plec sera aussi à la réalisation.

