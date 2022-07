Resident Alien renouvelée pour une saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/07/2022 à 16h51 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Syfy

Syfy a renouvelé sa série Resident Alien pour une saison 3.

Basée sur la série de comics de Dark Horse, Resident Alien suit un alien qui s'est crashé sur Terre (Alan Tudyk) dont la mission secrète est de tuer tous les humains. Dans la saison 2, Harry se retrouve à nouveau perdu sur Terre, où il doit affronter les conséquences d'avoir raté sa mission de détruire la race humaine.





La seconde moitié de la saison 2, qui revient le, reprendra directement là où la première moitié 'est arrêtée, avec l'action choquante d'Asta ( Sara Tomko ) a prise pour sauver la vie de Harry. Ils doivent gérer les émotions de la nuit, tout en cherchant le bébé alien - une recherche qui les mènera à de grandes révélations pour chacun d'entre eux.Cette saison, le Sheriff Mike ( Corey Reynolds ) et Deputy Liv (Elizabeth Bowen) résoudront une grosse affaire, Ben ( Levi Fiehler ) et Kate ( Meredith Garretson ) essaient de pitcher un tout nouveau resort à Patience, et D’Arcy ( Alice Wetterlund ) se bat pour le challenge d'une vie.

Source : TV Line