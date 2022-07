Kevin Can F**k Himself: une date et un teaser pour la dernière saison

News Séries

2022 - AMC

AMC a dévoilé une date et un teaser pour la deuxième et dernière saison de Kevin Can F**k Himself.

La dernière saison de la comédie noire débutera le lundi 22 août.





La seconde saison reprendra directement là où la première s'est arrêtée. Neil, le meilleur ami et voisin de Kevin avait découvert le plan d'Allison et Patty, et avait promis de tout faire pour exposer leur couverture.Maintenant dans la saison 2, Allison et Patty essaient de gérer Neal, et de trouver un meilleur moyen de s'en sortir. En changeant le plan original pour s'échapper, Patty accepte une fois de plus d'aider Allison à s'échapper, mais cette fois à ses conditions. Erinn Hayes apparaitra en guest dans la saison 2 de Kevin Can F**k Himself, dont le titre est un jeu de mot évident inspiré de la série de CBS Kevin Can Wait, une comédie de deux saisons dont on se souvient surtout pour sa façon très maladroite de gérer l'expulsion de Hayes, qui jouait la femme de Kevin James.

