Dr. Death renouvelée pour une saison 2, qui suivra un nouveau cas

29/07/2022

Peacock a renouvelé sa série Dr. Death pour une saison 2, qui sera très différente de la première.

Le streamer a renouvelé sa série de true crime pour une seconde saison, passant à un format anthologique, la saison 2 suivant un nouveau cas.



La saison 2 suivra l'histoire vraie du chirurgien Paolo Macchiarini, alias “The Miracle Man,”, dont la réussite professionnelle cache de choquants secrets. Quand la journaliste d'investigation Benita Alexander l'approche pour un sujet, la ligne entre personnel et professionnel commence à se flouter, changeant sa vie pour toujours.



La saison 1 de Dr. Death a débuté en juillet dernier avec 8 épisodes, et mettait en scène Joshua Jackson dans le rôle du neurochirurgien Christopher Duntsch, qui était accusé d'avoir tué et mutilé de façon permanente plusieurs de ses patients. Christian Slater, Alec Baldwin, Grace Gummer et AnnaSophia Robb complétaient le casting.





Patrick Macmanus, qui avait écrit la première saison et en était le showrunner, sera producteur de la saison 2, avec Ashley Michel Hoban (The Girl From Plainville) reprenant le rôle d'auteure et showrunner.

