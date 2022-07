American Gigolo: une date et un trailer pour la nouvelle série avec Jon Bernthal

News Séries

Seriesaddict.fr le 29/07/2022 à 12h17 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Showtime

Showtime a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle série American Gigolo.

Le reboot du film de 1980 débutera le dimanche 11 septembre. La chaîne a aussi dévoilé un trailer qui nous donne un premier aperçu de Jon Bernthal dans le rôle de Julian Kaye, le rôle que tenait Richard Gere dans le film.





La série suit Julian après qu'il ait passé 15 ans en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Alors que l'ancien escort de luxe essaie de comprendre qui il est désormais et essaie de renouer des liens avec son ex Michelle ( Gretchen Mol ), un officier de police, le détective Sunday ( Rosie O'Donnell ) essaie de découvrir la vérité sur le cas qui l'a envoyé en prison. En chemin, elle découvre une conspiration.Le casting d'American Gigolo est complété par Leland Orser Lizzie Brocheré et Gabriel LaBelle

Source : TV Line